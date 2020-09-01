«تعليم الكبار» تستعين بطلاب جامعة القاهرة فى برنامج محو الأمية (صور)

وقعت جامعة القاهرة والهيئة العامة لتعليم الكبار بروتوكول تعاون مشتركًا للاستعانة بالطلبة من كليات الجامعة للمشاركة في الخطة التي تنفذها الهيئة في محو أمية كبار السن، والذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس.يأتي ذلك في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وسعي الهيئة العامة لتعليم الكبار نحو إعلام مصر خالية من الأمية قبل هذا التاريخ، والتزامًا بمسئولياتها القومية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعتمد على الشراكة مع كل مؤسسات الدولة الحكومية والمدنية في تنفيذ برامج محو الأمية ومتابعتها.ووقع البروتوكول ممثلًا عن الهيئة الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور محمد سامي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.ويتضمن البروتوكول إلزام الطلبة في الكليات النظرية بمحو عدد اثنين أميين على الأقل فى نطاق محافظة الجيزة.جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة والدكتورة إيمان هريدي، عميد كلية الدراسات العليا للتربية، وعصام رمضان، مدير عام فرع الهيئة بالجيزة، ولفيف من أساتذة الجامعة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.