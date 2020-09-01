رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم الكبار» تستعين بطلاب جامعة القاهرة فى برنامج محو الأمية (صور)

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:26 م
برنامج محو الأمية
برنامج محو الأمية
مصطفى علم الدين - عبدالله هشام
طباعة
وقعت جامعة القاهرة والهيئة العامة لتعليم الكبار بروتوكول تعاون مشتركًا للاستعانة بالطلبة من كليات الجامعة للمشاركة في الخطة التي تنفذها الهيئة في محو أمية كبار السن، والذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس.
يأتي ذلك في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وسعي الهيئة العامة لتعليم الكبار نحو إعلام مصر خالية من الأمية قبل هذا التاريخ، والتزامًا بمسئولياتها القومية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعتمد على الشراكة مع كل مؤسسات الدولة الحكومية والمدنية في تنفيذ برامج محو الأمية ومتابعتها.

ووقع البروتوكول ممثلًا عن الهيئة الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور محمد سامي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويتضمن البروتوكول إلزام الطلبة في الكليات النظرية بمحو عدد اثنين أميين على الأقل فى نطاق محافظة الجيزة.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة والدكتورة إيمان هريدي، عميد كلية الدراسات العليا للتربية، وعصام رمضان، مدير عام فرع الهيئة بالجيزة، ولفيف من أساتذة الجامعة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

موضوعات متعلقة

السيسى يوجه بتوفير الموارد المالية لإنشاء 10 جامعات أهلية

وزير العدل يتخذ قرارًا إداريًا تجاه عضو النيابة المعتدية على ضابط الشرطة

تنسيق حاسبات ومعلومات 2020.. الحد الأدنى وشروط القبول

مصادر: «سيدة المحكمة» تجاوزت بحق وكيل نيابة قبل «مشاجرة الضابط»

الصور

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

الأكثر قراءة

لواط وسحاق وجنس جماعى.. جرائم لا تحصى بقضية «الفيرمونت»

حبس ابنة نهى العمروسي و«الجنزوري» في «جريمة الفيرمونت»

وزير التعليم: إعلان الشكل الجديد للعام الدراسي الأسبوع المقبل

القبض على رجل الأعمال صلاح دياب

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

محرر «المسرح» عن فاطمة رشدي: لا تستحم.. والأخيرة ترد: أضع حذائي أمامه باحتقار

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

«استغل صداقته لشيريهان والفيشاوي ولم يحمل همومًا».. اعترافات محمود الجندي

لماذا غضب نجيب محفوظ بعد مشاهدته «نور العيون»؟

نجم الساعة

«الزراعة»: رصد التعديات لحظة بلحظة وإحالة المسؤولين المتقاعسين للنيابة

منوعات

سارة الشلقاني تكتب: «نسم علينا الهوا».. فيروز تطل من مفرق «الرابية – لبنان»

العلماء يتوقعون السيناريو الأسوأ للاحترار العالمى

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2020 بالاسم ورقم العداد

يهدد خصوبة الرجل والمرأة.. مخاطر صحية للنوم المفرط

مقالات الرأي
محمد مصطفى أبو شامة
محمد مصطفى أبوشامة.. ممالك النار.. و«باشا أغا»
ماجد حبته
سلام بنظام دفاع صاروخى!
لواء. محسن الفحام
تحديات وإنجازات
د. الهلالى الشربينى الهلالى
الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: حدائق الخالدين وتربية الولاء والانتماء للوطن
المزيد

الثقافة

بعد حراستها لتراث بيروت.. وفاة «سيدة القصر» إيفون سرسق

سمير قسيمي: روايتي الجديدة متصلة بـ«سلالم ترولار» لكنها ليست جزءًا ثانيًا

غدًا.. محمد شعير يتحدث عن الرواية المحرمة بديوان بوك ستور

«فُرضت عليه الضرائب».. هانى حمزة يروى حكاية «الحشيش» بمصر المملوكية