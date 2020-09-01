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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة بمركز ومدينة برج العرب لإزالة الإشغالات ومطاردة النباشين

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:24 م
إزالة الإشغالات
إزالة الإشغالات
هبه عويضه
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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار الحملات المكبرة على بؤر النباشين بكل أحياء المحافظة. لافتًا أنه تم تكليف رؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية بشن حملات على تلك البؤر لإنهاء معاناة المواطنين من القمامة وتشويه المدينة، مؤكدًا أنه لا تهاون فى تواجد مثل تلك المخالفات البيئية بنطاق الأحياء. فضلًا عن متابعة منظومة النظافة وزيادة معدلات رفع القمامة والاهتمام بالشوارع التي بها كثافات عالية.
وفي هذا الصدد؛ قاد اللواء حسن الجمال رئيس مركز ومدينة برج العرب، اليوم، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ومطاردة النباشين والفريزة، وكذا الرقابة على الأسعار والأسواق، وذلك بمشاركة الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية.
وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ( ٤) محاضر مخالفة بيئية والتحفظ على عدد ( ٥) سيارات قلاب محملة بمخلفات وأعمال الفريزة وتم تحرير محاضر للمخالفين.
كما تم تحرير عدد (٣) محاضر عدم حمل شهادة صحية، تحرير عدد (٣) محاضر مخالفة اشتراطات صحية، وإعدام كمية ( ٣٥ كجم ) مواد غذائية تالفة، وسحب عدد (٥ )عينات مواد غذائية، وتحرير عدد ( ٣ ) محاضر عدم اعلان اسعار، وتحرير عدد ( ٦ ) محاضر غلق إدارى، وتحرير عدد ( ٦) محاضر مخالفة اشتراطات صحية أمن صناعى.
إزالة الإشغالات
إزالة الإشغالات
إزالة الإشغالات
إزالة الإشغالات
إزالة الإشغالات
إزالة الإشغالات
إزالة الإشغالات
إزالة الإشغالات
إزالة الإشغالات
إزالة الإشغالات

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