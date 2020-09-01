الخليفة العام لـ«التجانية» يلتقي وزير الأوقاف الجزائري

استقبل وزير الأوقاف الجزائري الدكتور يوسف بلمهدي، مساء أمس الاثنين، الشيخ علي بلعرابي، الخليفة العام للطريقة التجانية فى العالم.وكشفت مصادر بالخلافة العامة للطريقة التجانية بعين ماضي، بالجزائر، الكواليس الخاصة بهذا اللقاء الهام، بين زعيم الصوفية التجانيين بالعالم ووزير الأوقاف الجزائري، مشيرة إلى أن اللقاء تمحور حول بعض القضايا التي تتصل بالشأن الديني الراهن، والتى من أهمها القضاء على الفكر المتشدد فى البلاد عبر دعم الطرق والزوايا الصوفية.وأو ضحت "المصادر" أن "بلعربى" أكد، في لقائه وزير الأوقاف الجزائري، ضرورة دعم الزوايا ومساندتها حتى تبقى الجزائر فى أمن وأمان، لافتا إلى أن الصوفية هم السبب الرئيسي فى استقرار الأوضاع فى البلاد منذ العشرية السوداء.