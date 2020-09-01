نشر صور والدته على «فيسبوك» فشرع فى قتله بالقليوبية

شرع طالب في قتل مالك معرض أدوات صحية بالقليوبية بسبب تشهير الأخير بوالدة الأول بصور على "فيس بوك" حيث استدرجه لمكان ناءٍ بمساعدة صديقه وتعدى عليه بالضرب حتى فقد الوعي، معتقدا أنه فارق الحياة.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا شرطة النجدة بالعثور على مالك معرض أدوات صحية مقيم بدائرة المركز ملقى بنزلة الطريق الإقليمي اتجاه بنها دائرة المركز مصاب بجروح وكدمات متفرقة، ولا يمكن استجوابه وجرى نقله للمستشفى لتلقى العلاج.انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وجرى التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة طالب جامعي حاصل على دبلوم بمساعدة صديقه.وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما وضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقرر الأول بإنشاء المجني عليه عدة صفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عليها صور خاصة بوالدته بقصد التشهير بها والنيل من سمعتها؛ نظرا لوجود خلافات بينهم فعقد العزم على التخلص منه.وفي سبيل تنفيذ مخططه استعار سيارة ملاكي "ملك زوج والدته" واستعان بالمتهم الثاني وتوجها بالسيارة إلى معرض المجني عليه وطلبا منه استقلال السيارة معهما بزعم التنزه، وأثناء سيرهم تعديا عليه بالضرب مما أفقده الوعي وألقوه بمكان العثور عليه ظنًا منهما بوفاته وهربا بالسيارة.وأضاف المتهمين بتخلصهما من الأداتين المستخدمتين بإلقائها بالطريق بمواجهة المتهم الثاني أيد ذلك، وجرى بإرشاد المتهمين ضبط السيارة المستخدمة وتبين وجود آثار دماء بالسيارة.