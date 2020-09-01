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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الشريف» يعتمد المرحلة 3 لتنسيق القبول للأول الثانوى بحد أدنى 237 درجة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:39 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
هبه عويضه
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اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المرحلة الثالثة لتنسيق القبول للصف الأول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي القادم 2020 - 2021، ليقبل بحد أدنى 237 درجة، استجابة لنداء أولياء أمور طلاب المرحلة الإعدادية، وذلك ببعض مدارس الثانوية العامة بإدارات شرق ووسط والجمرك وغرب.

جاء ذلك بناء على تكليفات محافظ الإسكندرية إلى يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم، بحصر الأماكن الشاغرة بمدارس الثانوية العامة على مستوى مدارس الإسكندرية، حيث جاءت الدراسة بتحديد بعض الأماكن بإدارات شرق ووسط والجمرك وغرب.
على الصعيد ذاته؛ اعتمد محافظ الإسكندرية المرحلة الثانية من تنسيق القبول لمدارس التعليم الفني على مستوى الإسكندرية بجميع نوعياته (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، مزدوج) للعام الدراسي 2021-2020 بحد أدنى 215.

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