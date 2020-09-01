روسيا: استخدام أمريكا راجمات الصواريخ خلال تدريبات إستونيا «استفزازية»

أعلنت السفارة الروسية في الولايات المتحدة الأمريكية أن موسكو تعتبر استخدام الجيش الأمريكي راجمات الصواريخ خلال التدريبات في إستونيا تصرفات "استفزازية وخطيرة للغاية" بالنسبة للاستقرار الإقليمي.وأضافت السفارة، في بيان لها: "لفتت انتباهنا تقارير في الصحافة الأمريكية تضمنت هجوما ضد روسيا والدعم الإعلامي لمناورات الجيش الأمريكي في إستونيا (المقررة اليوم حتى يوم 10 من الشهر الجاري) باستخدام راجمات الصواريخ في منطقة قريبة بشكل مباشر من الحدود الروسية - 110 كلم".وذكرت أن الجانب الروسي اقترح مرارًا على الولايات المتحدة وحلفائها الحد من نشاطات التدريب، وإبعاد مناطق تنفيذها عن خط التماس بين روسيا والناتو.