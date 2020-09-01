إجراء مقابلات شخصية لطلاب مطروح المتقدمين لقسم البترول (فيديو)

انطلقت منذ قليل، المقابلات الشخصية لطلاب مطروح المتقدمين للالتحاق بقسم البترول بمدرسة مطروح الثانوية الصناعية الميكانيكية وذلك بعد استيفائهم الشروط واجتيازهم اختبار الـ"iQ "، وذلك للمرة الأولى.وترأس الدكتور سمير النيلي، وكيل تعليم مطروح، لجنة المقابلات الشخصية التي تم تشكيلها في مركز التطوير التكنولوجي بمدرسة الشهيد المعناوي.وقال وكيل وزارة التعليم بمطروح، في تصريحات لـ" الدستور"، إن عدد الطلاب الذين تقدموا للالتحاق بقسم البترول بلغ 80 طالبًا علي مستوي مدن ومراكز مطروح.وأوضح "النيلي" أن اللجنة التي تم تشكيلها لإجراء المقابلات الشخصية برئاسة الدكتور سمير النيلي بالإضافة إلى 7 أعضاء آخرين، وهم إسماعيل جاتو، مدير عام التعليم العام، نبيل نجيب، مدير عام التعليم الفني، مجدي لبيب، موجه عام مادة العلوم، جابر فرج، مدير التعليم الفني بإدارة مرسي مطروح التعليمية، جيهان مدير، التعليم الصناعي، أحمد الجبالي، موجه عام مادة الرياضيات، محمد أبو اليزيد، موجه عام بالتعليم الصناعي.وأضاف أنه تم تشكيل لجنة المقابلات الشخصية بعد موافقة اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، حيث تم عقد امتحان "iQ" علي غرار مدرسة الضبعة النووية، بالإضافة إلى المقابلات الصحية، مؤكدًا أنه أول عام يتم إجراء المقابلات الشخصية، مشيرًا إلي أن قسم البترول يعتبر قسمًا متميزًا تمت استمراريته في محافظة مطروح، بعد تدخل اللواء مجدي الغرابلي المحافظ السابق وذلك نظرًا لوجود عدد كبير من الصناعات البترولية تقع علي أرض مطروح.