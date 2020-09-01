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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

يوسف «طالب الربع مليون جنيه»: أخدت عين.. ونفسى أبقى ربع عادل إمام

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 05:34 م
الطالب يوسف جمال
الطالب يوسف جمال
كتب صلاح حسنى
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«نفسي أمثل وأبدأ حياتي بالفن، لأني بحب محمد رمضان نجم الشباب، وحاسس إن بدايتي هتبقى زيه»، بهذه الكلمات بدأ الطالب يوسف جمال، من مدينة طوخ في محافظة القليوبية، حديثه حول ملابسات قصته التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشرت صورة له بجوار 250 ألف جنيه، هدية خاله بمناسبة نجاحه في الدبلوم وحصوله على مجموع 68%.

وقال يوسف جمال لـ"الدستور"، إن خاله رجل أعمال في مدينة بنها وميسور الحال وبار جدًا بعائلته، ووعده قبل 20 يومًا بإهدائه ربع مليون جنيه حال نجاحه في الدبلوم، وبالفعل أوفى بوعده نظرًا لرغبته في شراء سيارة، أخبره أنه يحلم بها.

واستطرد، أن السبب الرئيسي وراء إهداء خاله هذا المبلغ الكبير، هو السيطرة على درجة الإحباط التي انتابته وتعثره في تحقيق حلمه في التمثيل، رغم لقاءاته المتعددة مع النجم محمد رمضان داخل مكتبه، مواصًلا: "لسه مفيش نصيب، رغم إني شاركت في أعمال درامية زي مسلسل أيوب مع الفنان مصطفى شعبان، وابن اصول مع حمادى هلال وغيرهما من الفنانين"، لافتًا إلى أن خاله يسعى بكل جهد وإخلاص لدعمه ودفعه لتحقيق طوحه وتشجيعه بكل ما يملك، في الحلم الذي يفضله عن دراسته.
وتابع: أن فكرة التمثيل بدأت في الصف الثالث الإعدادي داخل مدرسة بطوخ، في أثناء إقامة حفل عيد الأم: "كنت أحد أعضاء فريق العمل المشارك في الحفل وكنت وقتها خرجت من منزلي مرتديًا بدلة شيك وكرافتة، ولما شافني القائمين على الحفل قالولي هتمثل معانا دور بلطجي، فخلعت البدلة وخدت من زملائي تيشرت وبنطلون تناسب الشخصية، في الحفل الذي صفق لي الجميع خلاله، ومن هنا راودتني فكرة التمثيل التى أسعى لها الآن".

وأتم: "أخدت عين حسدتني وحاسس من امبارح بإرهاق ومغص معوي بسبب نظرات وعيون الناس اللي خلتني مفكرتش اشتري العربية الهدية أو حتى التليفون المحمول، عشان اجهض العين اللي حسدتني، عيون الناس وحشة وربنا يسترها عليا".

واختتم طالب "الربع مليون جنيه": "قدوتي الفنان عادل إمام، نفسي أمثل ربع أعماله، وبتمنى أشوف حلم حياتي واشتغل مع المخرج محمد سامي وكمان بحب أحمد السقا وعمرو يوسف وياسر جلال ونيلي كريم وأحمد حلمي وياسمين عبدالعزيز".

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