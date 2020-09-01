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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس عاطل بـ 140 طربة حشيش في الإسكندرية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:30 م
حبس عاطل
حبس عاطل
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 140 طربة لمخدر الحشيش بقصد الاتجار، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة العامرية أول مقرًا له.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم عمل كمين وألقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية، مستقلًا إحدى السيارات، وبتفتيشه عثر بحوزته على 140 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14 كيلوجراما، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

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