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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«طاقة البرلمان»: رؤية السيسي كانت ثاقبة في التعاون مع «إيني» الإيطالية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:25 م
النائب طلعت السويدي
النائب طلعت السويدي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أشاد النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالقضايا التي ناقشها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه مع كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للبترول، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من كبار مسئولي الشركة خاصة، فيما يتعلق بمتابعة نشاط الشركة الإيطالية في مجال التنقيب والإنتاج بقطاع الغاز والبترول في مصر.

ووصف السويدي، في بيان اليوم، رؤية الرئيس السيسي بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية، بالثاقبة والناجحة خاصة أن تعاون مصر مع شركة "إيني" حقق نجاحات كبيرة ومبهرة في العديد من الافتتاحات للحقول في مجال النفط، ما جعل مصر واحدة من أهم الدول المنتجة للنفط خلال الفترة الراهنة، موجها التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، لحرصه ونجاحه في أن يجعل لمصر ولأول مرة في التاريخ الحديث مكانتها الحقيقية في مجال النفط وإنتاج النفط، لدرجة أن مصر لأول مرة في تاريخها تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

وقال النائب طلعت السويدي، إن شركة "إيني" تستحق إشادة الرئيس السيسي، بها وبمسيرة التعاون المثمر معها ودعمه لاستمرار الشركة في التوسع في أنشطتها الاستثمارية في مصر في مجالي التنقيب والإنتاج، أخذًا في الاعتبار التزامها الدقيق في تنفيذ مشروعاتها، وكذلك الاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، موجهًا بمواصلة التعاون المكثف مع "إيني" وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها.

ووجه النائب طلعت السويدي، التحية والتقدير لرئيس شركة "إيني"، على تصريحاته التي أعرب فيها عن خالص التقدير والعرفان للرئيس السيسي على موقف مصر الداعم لإيطاليا خلال الفترة العصيبة التي مرت بها منذ اندلاع جائحة كورونا، وإشادته في هذا الإطار بالإجراءات الاحترازية الناجحة التي قامت بها الدولة بمواقع مشروعات إنتاج البترول والغاز المختلفة، والتي مكنت مصر باستمرار عمل الحقول والإنتاج بطاقتها وتأكيده على أن مصر تعد شريكًا هامًا لنشاط الشركة الإيطالية على مستوى العالم، ومن ثم يتطلع لاستمرار تطوير نشاط الشركة في مصر في مجالي التنقيب والإنتاج خاصة في المنطقة الغربية وأيضًا البحر الأحمر.

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