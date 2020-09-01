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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المختبر الفرنسي: نتائج غير حاسمة لعقار مضاد لكورونا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:16 م
عقار مضاد لكورونا
عقار مضاد لكورونا
وكالات
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أعلن المختبر الفرنسي "سانوفي"، اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الدولية التي أجرتها لاختبار فعالية عقارها "كيفزارا" لعلاج الحالات الحرجة من "كوفيد- 19"، لم تسفر عن نتائج مرضية.

وذكرت المجموعة الفرنسية، فى بيان، أن هذه المرحلة الثالثة من التجارب، أي مرحلة الاختبار الواسعة، "لم تحقق معيار التقييم الأساسي أو الثانوية، مقارنةً بالعقار الوهمي، وفي كلتا الحالتين، بالإضافة إلى العلاج في المستشفى".

وحاليًا، لا تعتزم شركتا "سانوفي" و"ريجينيرون" الأمريكية، التي شاركت في تطوير هذا العقار الذي أطلق في عام 2017، والمستخدم في علاج التهاب المفاصل "إجراء دراسات سريرية أخرى على كيفزارا في علاج كوفيد- 19"، حسب البيان.

وشملت التجارب التي تقيم فعالية "كيفزارا" (ساريلوماب) في علاج الأشكال الحرجة من كوفيد- 19، 420 مريضًا، وأجريت في الأرجنتين والبرازيل وكندا وتشيلي وفرنسا وألمانيا وإسرائيل وإيطاليا واليابان وروسيا وإسبانيا.

ونقل البيان عن جون ريد، الرئيس العالمي للبحث والتطوير في سانوفي، أنه على الرغم من أنه "لم يعط النتائج التي كنا نأملها، إلا أننا فخورون بالعمل الذي قام به الفريق المسئول عنه لتعميق معرفتنا حول الاستخدام المحتمل لكيفزارا في معالجة كوفيد- 19".

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