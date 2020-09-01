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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صرف 12 مليون جنيه لـ12.7 ألف عامل.. وتعيين 1214 شابًا بالقليوبية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:36 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة القليوبية 1214 شابًا، من بينهم 3 من ذوي القدرات الخاصة، بالقطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة بالمديرية، وذلك من بين 4872 من راغبي العمل المسجلين، فضلًا عن توفير 201 فرصة عمل من خلال تلك المكاتب.

وقال الوزير، إن المديرية قامت بصرف منحة عيد الفطر المبارك والعمال لـ12 ألفًا و719 عاملًا غير المنتظمة مسجلين بالمديرية بإجمالي 12 مليونًا و131 ألفًا و500 جنيه.

وأشار الوزير، إلى أنه تم صرف 62 ألف جنيه على الرعاية الصحية والاجتماعية، حيث بلغت المساعدات 18 ألف جنيه لزواج 6 عمال، و24 ألف جنيه منحة مولود لـ12 عاملا، و10 آلاف جنيه عمليات جراحية، و10 آلاف جنيه إعانة وفاة.

وأوضحت إيمان السيد، مدير المديرية، في تقريرها الشهري للوزير عن إنجازات شهر يوليو الماضي، أن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى مهارة 933 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 853 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق شهادتين قياس مستوى مهارة للعمل بالخارج، و7 خطابات لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن، وفي مجال تراخيص عمل الأجانب تم استخراج 4 تراخيص عمل جديدة، فضلًا عن إصدار 48 تصريح سفر للعمل بالخارج.

كما قامت المديرية بالتفتيش في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل على 692 منشأة دوريًا، وأسفر عن تحرير 117 محضرا، وإجراء التفتيش على 425 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية، وتم تحرر 49 محضرًا، وبلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 235 شكوى تمت تسوية 7 منها وديا، إحالة 20 للقضاء، وحفظ 111 شكوى، ومازالت هناك 97 شكوى تحت البحث والدراسة، فضلا عن فض إضراب عدد من العمال في شركة دلتا فابريك مصر، وتحقيق مطالبهم المتمثلة في زيادة العلاوة السنوية، وحوافز الإنتاج، وتمت عودة العمال إلى عملهم مرة أخرى.

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