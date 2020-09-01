الإمارات تمنح إجازة للوالدين لرعاية طفلهما

أصدرت دولة الإمارات قرارًا بمنح إجازة "الوالدية"، لكل من الأب والأم، لرعاية طفلهما، فى خطوة غير مسبوقة عربيًا، إذ يحق للوالدين أخذ الإجازة بداية من يوم الولادة، وحتى يكمل الطفل شهره السادس.ووفقًا لوكالة "وام"، اعتمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،رئيس دولة الإمارات، القرار بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم علاقات العمل، للبدء فى منح الإجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، حيث يستطيع العامل في القطاع الخاص أخذ إجازة مدفوعة الأجر لرعاية طفله بعد ولادته مباشرة.وحسب الوكالة الإماراتية، تأتي تلك الخطوة كدعم من الدولة لتحقيق المساواة بين الجنسين، والترابط والاستقرار الأسري، وتشجيع الكفاءات الشابة للانخراط في العمل في القطاع الخاص، إذ تعتبر "الإجازة الوالدية" أحدث المزايا للعاملين في القطاع الخاص لتعزيز دور الوالدين.وينص المرسوم بقانون اتحادي على منح العامل في القطاع الخاص "إجازة والدية" مدفوعة الأجر لمدة خمسة أيام عمل لرعاية طفله، تستحق من تاريخ ولادة الطفل وحتى إكماله ستة أشهر.وتعد الإمارات أول الدول العربية التي تطبق القرار الذى يؤمن للطفل رعاية سليمة بعد ولادته، وتعزز الخطوة التشريعية التي تم اعتمادها بموجب هذا المرسوم بقانون من الدولة في مجال سن القوانين الخاصة بمجال التوازن بين الجنسين لخلق نموذج تنافسي للعالم وتعزيز بيئة العمل في القطاع الخاص بالدولة لمواءمة المرحلة المقبلة، ضمن توجهات الدولة للاستعداد للخمسين عاما المقبلة.