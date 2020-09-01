رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: صندوق دعم ذوي الإعاقة يوفر أوجه الرعاية والدعم كاملة

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 08:40 م
خالد مشهور
خالد مشهور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
قال النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تُولي الأشخاص من ذوي الإعاقة اهتماما خاصا في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها، وحرصت على تقديم كل سبل الدعم لحمايتهم ومساعدتهم على العمل والابتكار وتهيئة بيئة عمل مناسبة لهم، لم يقتصر الأمر على الدعم المعنوي، ولكن تم تعديل القوانين من أجل ضمان تنفيذ حقوقهم بصورة متكاملة.

وأشاد مشهور، في بيان له، بصندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا أهمية دوره في توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة للأشخاص ذوى الإعاقة، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتغطية تكلفة الأجهزة التعويضية، وتكلفة العمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، وتقديم منح دراسية بالداخل والخارج، وتغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة، وتطوير مؤسسات رعاية ذوي الإعاقة وتغطية تكلفتها التشغيلية، وإقامة المراكز التأهيلية وتطوير القائم منها، وتدريب ذوي الإعاقة ليكونوا فاعلين في المجتمع، مع دعم الشمول المالي لذوي الإعاقة.

وأكد مشهور، أنّ العمل بنظام صناديق الاستثمار الخيرية يضمن استدامة التمويل، ويوفر شفافية أكبر في كيفية إدارة الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق، مضيفًا أنّ صناديق الاستثمار الخيرية هي البديل العصري للوقف الخيري، والذي تعتمد عليه دول العالم الغنية والفقيرة على حد سواء في إقامة مشاريع ضخمة تخدم المجتمع مثل أشهر الجامعات العالمية.

موضوعات متعلقة

بعد منعه من دخول الإسماعيلى.. حسنى عبدربه يتعرض لأزمة صحية

القبض على رجل الأعمال صلاح دياب

بالمستندات.. هوية بطلة فيديو الاعتداء على ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة

السيسى يوجه بتوفير الموارد المالية لإنشاء 10 جامعات أهلية

الصور

image description

«الخير جاي».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

الأكثر قراءة

وزير التعليم: إعلان الشكل الجديد للعام الدراسي الأسبوع المقبل

لواط وسحاق وجنس جماعى.. جرائم لا تحصى بقضية «الفيرمونت»

حبس ابنة نهى العمروسي و«الجنزوري» في «جريمة الفيرمونت»

تنسيق حاسبات ومعلومات 2020.. الحد الأدنى وشروط القبول

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

محرر «المسرح» عن فاطمة رشدي: لا تستحم.. والأخيرة ترد: أضع حذائي أمامه باحتقار

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

«استغل صداقته لشيريهان والفيشاوي ولم يحمل همومًا».. اعترافات محمود الجندي

لماذا غضب نجيب محفوظ بعد مشاهدته «نور العيون»؟

نجم الساعة

«الزراعة»: رصد التعديات لحظة بلحظة وإحالة المسؤولين المتقاعسين للنيابة

منوعات

بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2020.. خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2020

سارة الشلقاني تكتب: «نسم علينا الهوا».. فيروز تطل من مفرق «الرابية – لبنان»

العلماء يتوقعون السيناريو الأسوأ للاحترار العالمى

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2020 بالاسم ورقم العداد

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى انتقال كاهن تقى.. سفير من السماء
القس. رفعت فكرى
بالحب لا بالعنف
لواء.حمدى البطران
إهمال المثقفين
منى رجب
كفى عبثًا بالقانون
المزيد

الثقافة

غدًا.. محمد شعير يتحدث عن الرواية المحرمة بديوان بوك ستور

بطل «تيمون وبومبا».. مسيرة سامى صلاح أحد المكرمين بمهرجان المسرح التجريبى

حسن عطية على رأس المكرمين فى «القاهرة للمسرح التجريبى»

«التجريبي» يكرم الأب الروحي لنوادي المسرح