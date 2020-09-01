«تموين الغربية» يضبط مصنع منظفات غير مرخص بمركز قطور

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة مكبرة لضبط المتلاعبين في السلع والمخالفين بالمراكز والمدن.حيث وردت معلومات من هيئة الرقابة الإدارية للمهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بوجود مصنع منظفات بدون ترخيص بمركز قطور وعلى الفور تم تشكيل حملة تموينية من إدارة تموين قطور مكونة من وجدي عبدالقادر مدير عام الإدارة وحماده باز رئيس الرقابة التموينية بالإدارة وصابر هشام وعبدالحميد الأشوح وأمين شرطة سعد خضر من مباحث تموين الغربية وبالتفتيش تبين أن المصنع غير مرخص وتم ضبط وتحريز جميع المضبوطات بالمصنع وهي عبارة عن ٢٧٠٠ زجاجة وتصنيفها كالآتى: ٦٠٠ زجاجه كلورفورم و٦٠٠ زجاجة فلاش و٦٠٠ زجاجة بريل و٦٠٠ زجاجة مستربور و١٥٠ زجاجة ديتول و١٥٠ زجاجة دونى بالإضافة إلى ١٠ براميل في ٢٠٠ كيلو مملوءة بمواد صناعية بدون أى بيانات و١٠٠٠ كرتونة ورقية فارغة معدة للتعبئة و١٠٠٠ زجاجة مختلفة الأنواع والأحجام معدة للتعبئة.تم تحرير محضر جنح أمن دولة طوارئ رقم ٢١٨٨ قطور لعرضه على النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.