خطة لغسيل شبكات المياه خلال سبتمبر بالمنوفية

أعلن المهندس محمد نجيب، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، عن خطة غسيل شبكات المياه بكل مناطق المحافظة خلال شهر سبتمبر الحالى، وفقًا للمناطق المحددة بجدول الغسيل الدورى، مؤكدًا بأنه تم تقليل فترة غسيل الشبكات والخزانات بحيث تبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الواحدة ظهرا من نفس اليوم.وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، إلى أنه تم التنسيق الكامل بين فروع شركة مياه الشرب ورؤساء الوحدات المحلية كل فى نطاقه والتأكيد بالالتزام بالجدول الزمني المحدد، والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير وكذا التعامل الفورى مع أى طوارئ حفاظا على صحة المواطنين.وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى السادة المواطنين بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه، وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل حتى وإن وجدت بالشبكة، كما تنوه الشركة بأنه فى حالة ظهور أى رواسب عالقة بالمياة أو عكارة بعد إجراء عملية الغسيل يتم تشغيل المياه بعض الوقت، للتخلص من تلك الرواسب الناجمة عن الغسيل.كما تعلن الشركة أنه فى حالة أى شكوى من جودة المياه، يمكن الاتصال على الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو على الواتس آب على رقم "01220906668 ".