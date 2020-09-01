بدء تنفيذ الدورة الثالثة لتدريب الأسر للبعد عن التنمر والعنف

بدأت وزارة التضامن الاجتماعى، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، تنفيذ الدورة الثالثة من تدريب التربية الأسرية الإيجابية، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسف.وأكدت الوزارة، فى بيان، أن التدريب يستهدف تقديم الأساليب التربوية الحديثة والإيجابية التى تبعد عن العنف والتنمر.يركز التدريب على ثلاث فئات عمرية، وهى الطفل أقل من 6 سنوات، ومن 6 -13 سنة، ومن 13- 18 سنة.وتوجه هذه الدورة إلى الرائدات الاجتماعيات ومسئولي المرأة بمحافظة الإسكندرية بحيث تقوم كل رائدة بتثقيف 100 أسرة بعد انتهاء الدورة.جدير بالذكر أن التدريب يتم فى إطار اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.