رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء تنفيذ الدورة الثالثة لتدريب الأسر للبعد عن التنمر والعنف

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:32 ص
تدريب التربية الأسرية
تدريب التربية الأسرية الإيجابية
ولاء جمال
طباعة
بدأت وزارة التضامن الاجتماعى، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، تنفيذ الدورة الثالثة من تدريب التربية الأسرية الإيجابية، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسف.

وأكدت الوزارة، فى بيان، أن التدريب يستهدف تقديم الأساليب التربوية الحديثة والإيجابية التى تبعد عن العنف والتنمر.

يركز التدريب على ثلاث فئات عمرية، وهى الطفل أقل من 6 سنوات، ومن 6 -13 سنة، ومن 13- 18 سنة.

وتوجه هذه الدورة إلى الرائدات الاجتماعيات ومسئولي المرأة بمحافظة الإسكندرية بحيث تقوم كل رائدة بتثقيف 100 أسرة بعد انتهاء الدورة.

جدير بالذكر أن التدريب يتم فى إطار اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
تدريب التربية الأسرية الإيجابية
تدريب التربية الأسرية الإيجابية

موضوعات متعلقة

بدء تلقي طلبات تظلمات الدبلومات الفنية اليوم

النيابة: إخلاء سبيل المتهمة بالاعتداء على ضابط شرطة مراعاة لظروفها النفسية

«أنا عضو أمم متحدة».. سيدة تعتدى على ضابط داخل إحدى المحاكم (فيديو)

تامر أمين يوضح حقيقة تصريحه «جزمة الأهلي فوق الجميع»

الصور

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

الأكثر قراءة

حبس ابنة نهى العمروسي و«الجنزوري» في «جريمة الفيرمونت»

وزير الإسكان: إجراءات «حاسمة» بشأن مخالفات البناء قريبًا

القبض على رجل الأعمال صلاح دياب

قضايا مالية وراء القبض على صلاح دياب

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

«استغل صداقته لشيريهان والفيشاوي ولم يحمل همومًا».. اعترافات محمود الجندي

لماذا غضب نجيب محفوظ بعد مشاهدته «نور العيون»؟

«تربت بعيدًا عن أهلها.. وخشيت صفع أحمد زكي»: اعترافات سناء جميل عن الطفولة والفن

نجم الساعة

«رقابة قبلية».. كيف تساهم المنظومة الجديدة في التصدي لمخالفات البناء؟

منوعات

المنتجات النباتية القابلة للدهن «سيئة السمعة»

زلزال بقوة 6.7 درجة قرب الساحل الشمالي لتشيلي

موعد كلاسيكو الدورى الإسبانى بين ريال مدريد وبرشلونة

«المصرى» البورسعيدى يتعاقد مع على ماهر لقيادة فريق الكرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
سلام بنظام دفاع صاروخى!
لواء. محسن الفحام
تحديات وإنجازات
د. الهلالى الشربينى الهلالى
الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: حدائق الخالدين وتربية الولاء والانتماء للوطن
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «2»
المزيد

الثقافة

«الأطفال لا يدفنون موتاهم» أحدث إبداعات فريد عبد العظيم

«الحداثة ومابعد الحداثة في الفن والأدب والعلم» جديد زين عبد الهادي

«الشارقة الثقافية» تحتفي ببيروت قصيدة لكل العصور

أحمد القرملاوي ينتظر صدور «ورثة آل الشيخ» خلال أيام