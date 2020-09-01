اليورو يقترب من 1.20 دولار مع تصاعد خسائر العملة الأمريكية

اقترب اليورو من مستوى 1.20 دولار اليوم الثلاثاء بعدما صعد لذروة جديدة عند أعلى مستوى في 28 شهرًا بينما ضعفت العملة الأمريكية لأقل مستوى لعدة أعوام مع رهان على أن إطار العمل الجديد لسياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تعني استمرار أسعار الفائدة منخفضة لمدة أطول.وبلغ اليورو 1.1997 دولار في التعاملات في آسيا، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2018 ليسجل مكاسب 7.5 بالمائة في ثلاثة أشهر.وشجع إعلان مجلس الاحتياطي الأسبوع الماضي على قبول فترات تشهد معدل تضخم أعلى، والتركيز على متوسط معدل التضخم ومعدلات توظيف أعلى المتعاملين على بيع الدولار.وفي أحدث تعاملات، صعدت العملة الأوروبية الموحدة 0.3 بالمائة إلى 1.1968 دولار.وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من منافسيها، 0.2 بالمائة إلى 91.954 بعدما سجل أقل مستوى منذ أبريل 2018 في وقت سابق.وكسب الجنيه الإسترليني 0.4 بالمائة ليصعد إلى 1.3422 دولار، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر بفضل ضعف الدولار، وبعدما صرح وزير الخارجية الياباني بوجود توافق إلى حد كبير على قرب التوصل لاتفاق تجاري بين اليابان وبريطانيا.وسجل الدولار 0.9014 فرنك سويسري مرتفعًا قليلًا عن أقل مستوى فيما يزيد على خمسة أعوام.وأمام العملة اليابانية، نزل الدولار 0.2 بالمائة إلى 105.74 ين.