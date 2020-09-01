جامعة الفيوم تبدأ قبول خريجي الثانوية العامة بالبرامج الجديدة

أعلنت جامعة الفيوم برئاسة الدكتور أحمد جابر شديد، عن فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة بالبرامج الجديدة بكلية "الحاسبات والمعلومات" للعام الدراسي 20202021 لقسمي (علمي علوم، وعلمي رياضة).وأوضحت الجامعة، في بيان، أن برامج الدراسة الجديدة بالكلية تتضمن برنامج الذكاء الاصطناعي لخريجي الثانوية العامة قسم "علمي رياضة" وبرنامج المعلوماتية الحيوية لخريجي الثانوية العامة وتشمل قسمي "علمي علوم وعلمي رياضة"، وأن الدراسة ستكون بنظام الساعات المعتمدة ومدتها 36 ساعة للسنة الدراسية بتكلفة 500 جنيه للساعة أي بإجمالي 18 ألف جنيه للسنة الدراسية.وتابعت، أن تنسيق الرغبات للقبول ببرامج الذكاء الاصطناعي يتم من خلال الكلية، أما الدراسة ببرنامج المعلوماتية الحيوية فتقبل خريجي الثانوية العامة بقسميها "علمي علوم وعلمي رياضة"، كما تقبل التحويل من الكليات المختلفة بشرط الحصول على الحد الأدني لكليات الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم.يأتي ذلك في إطار خطة وزارة التعليم العالي والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناءً على توجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنهوض بالعملية التعليمية في الجامعات وإضافة عدد من التخصصات الجديدة بكليات الجامعات الحكومية والأهلية والدولية بمصر والجامعات التكنولوجية، ضمن تنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2020-2021.