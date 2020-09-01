«الداخلية» تضبط كيلو آيس و140 طربة حشيش بـ 4 ملايين جنيه

تمكنت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط كيلو جرام من مخدر الآيس، و140 طربة من مخدر الحشيش عاطلين بقيمة 4 ملايين جنيه في محافظتي الإسكندرية والإسماعيلية.تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط اثنين من العناصر الإجرامية تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذان من دائرة قسمى شرطة ثان الإسماعيلية، أول العامرية بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما، حيث تم ضبط عاطل، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية وبحوزته كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول، سلاح أبيض "مطواة".ونجحت الجهود في ضبط عاطل، حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية مستقلًا إحدى السيارات وبحوزته 140 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج والسلاح الأبيض للدفاع، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 4 ملايين جنيه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.