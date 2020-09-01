«الزراعة»: رصد التعديات لحظة بلحظة وإحالة المسؤولين المتقاعسين للنيابة

أكد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيد القصير وزير الزراعة، بالرصد الفوري للتعديات لحظة بلحظة، وإحالة المتقاعسين من مهندسى الحماية والمحلات للنيابة العامة بالتنسيق وزارة العدل والداخلية والداخلية والمحافظات.وأضاف الشناوي في تصريحات للدستور، أنه سيتم تحرير محاضر فورية، وكذا إزالة فورية في المهد لحماية الأراضي في المحافظات.وأوضح أن مديري حماية الأراضي والجمعيات الزراعية هم المسؤولين بشكل كامل عن أي تعديات على الأراضي الزراعية، وفي حالة المخالفة يتم إحالة مديري الجمعيات الزراعية والمهندسين الزراعيين بها للنيابة العامة مع إلزام المسؤولين باستمرار المتابعة للتعديات.