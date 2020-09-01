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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط 2243 قضية تموينية أبرزها الاستيلاء على 4 ملايين جنيه من «الخبز»

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:03 ص
قضية تموينية
قضية تموينية
نرمين محمود الدهان
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أعلنت المباحث العامة للتموين والتجارة الداخلية عن ضبط 2243 قضية تموينية متنوعة، خلال 48 ساعة، أبرزها ضبط "14 طن سكر تموينى مخصص ربطًا على البطاقات التموينية ومحظور تداولها بالأسواق، مجمعه دون وجه حق، وقدرت بـ 119000 جنيه، بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة الفشن بمحافظة بنى سويف.

ونجحت الجهود في ضبط 8 أطنان "زيت طعام" معبأ داخل خزان بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى – 1،170 طن "زيت طعام" معبأ داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية منتج نهائى، بحوزة مالك مصنع بدون ترخيص لتعبئة السلع الغذائية "زيت طعام" بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الجهود من ضبط 3،500 طن سلع غذائية "دقيق فاخر – فول صحيح" مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحوزة المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة قها بمحافظة القليوبية، وضبط 20 طن أسمدة زراعية معبأة داخل أجولة مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الضرر البالغ على الثروة الزراعية، بحوزة مالك مخزن بدون ترخيص للأسمدة الزراعية بدائرة مركز شرطة دشنا بمحافظة قنا.

وأسفرت الجهود عن ضبط 8 أطنان أسمدة زراعية مدعمة لذوى الحيازات الزراعية محظور تداولها خارج البنك الزراعى المصرى، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بحوزة مالك شركة لتجارة الأسمدة الزراعية بدائرة مركز شرطة الفشن بمحافظة بنى سويف، وتبين التصرف فى 24،950 طن "دقيق بلدى مُدعم" وبيعها فى السوق السوداء وقدرت 135977 جنيه لحساب المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

وأثمرت الجهود عن ضبط "2،185 طن منتجات لحوم "مقطعات لحوم – دهون حيوانية" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية تمهيدًا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بحوزة المدير المسئول عن مطعم مشويات لتقديم الوجبات الجاهزة بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة المقطم بمحافظة القاهرة، وضبط 32،225 طن "سكر حر - دقيق فاخر – أرز" – 2040 عبوة سلع غذائية "زيت طعام" مجهولة المصدر، يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، بحوزة المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة.

وكشفت شرطة التموين الاستيلاء على 4،048،665 مليون جنيه بدون وجه حق، عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز من قِبل المدير المسئول عن مخبز بلدى – تم ضبطه - بدائرة قسم شرطة عين شمس بمحافظة القاهرة وإجراء عمليات صرف خبز وهمية دون إنتاجه فعليًا وتصرفه فى الدقيق البلدى المدعم ببيعه فى السوق السوداء طبقًا لتقرير الجهات المختصة، فضلًا عن تجميع "38600 لتر "سولار" قدرت بـ 260550 جنيها" لحساب المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات - تم ضبطه - للاتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية.

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