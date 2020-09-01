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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مدير مخبز يختلس 4 ملايين جنيه من أموال الدعم بعين شمس

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:22 ص
مخبز
مخبز
مريم جبل - هدير مصطفى
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نجحت شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، في ضبط مدير مخبز بلدي تلاعب في منظومة الدعم واختلس مبلغ 4 ملايين جنيه بمنطقة عين شمس.

وكشفت شرطة التموين عن الاستيلاء على 4,048,665 مليون جنيه بدون وجه حق عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز.

وتبين إجراؤه عمليات صرف خبز وهمية دون إنتاجه فعليًا وتصرفه في الدقيق البلدي المدعم ببيعه في السوق السوداء طبقًا لتقرير الجهات المختصة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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