رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تعلن انتهاء كورونا في نوفمبر.. بشرط

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:16 ص
كورونا في روسيا
كورونا في روسيا
وكالات
طباعة
قال رئيس قسم البيولوجيا المجهرية في مركز "جامالي" الروسي، للأوبئة، فيكتور زويف، في حديث أدلى به لإذاعة HCH، إنه سيتم تشكيل المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" لدى سكان روسيا بحلول نوفمبر المقبل بشرط انطلاق عملية تطعيمهم.

وقال:" إن لقاح فيروس كورونا سيورد إلى المستشفيات، حسب وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، في سبتمبر الجاري، لذلك فإننا سنرى في نوفمبر المقبل أولى البوادر لتشكل المناعة الجماعية ضد الفيروس التاجي لدى سكان روسيا".

وحسب الخبير الروسي فإن صمود السكان أمام الفيروسات يتجلى في حال أنتج 60% منهم الأجسام المضادة.

وأضاف أن تطعيم السكان يلعب دورا هاما في تشكيل المناعة الجماعية. وفي حال إجراء عملية التلقيح واسعة النطاق فإن روسيا ستتخطى مؤشر 60% خلال أشهر معدودة.

يذكر أن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، كان قد أعلن في وقت سابق أن المرحلة الأولى لعملية تطعيم المواطنين الروس بمشاركة 40 ألف متطوع ستنطلق في سبتمبر الجاري، أما عملية التطعيم الجماعي فستبدأ بحلول ديسمبر المقبل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس ابنة نهى العمروسي و«الجنزوري» في «جريمة الفيرمونت»

مصادر: «سيدة المحكمة» تجاوزت بحق وكيل نيابة قبل «مشاجرة الضابط»

بدء تلقي طلبات تظلمات الدبلومات الفنية اليوم

وزير العدل يتخذ قرارًا إداريًا تجاه عضو النيابة المعتدية على ضابط الشرطة

الصور

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

الأكثر قراءة

حبس ابنة نهى العمروسي و«الجنزوري» في «جريمة الفيرمونت»

وزير الإسكان: إجراءات «حاسمة» بشأن مخالفات البناء قريبًا

القبض على رجل الأعمال صلاح دياب

قضايا مالية وراء القبض على صلاح دياب

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

«استغل صداقته لشيريهان والفيشاوي ولم يحمل همومًا».. اعترافات محمود الجندي

لماذا غضب نجيب محفوظ بعد مشاهدته «نور العيون»؟

«تربت بعيدًا عن أهلها.. وخشيت صفع أحمد زكي»: اعترافات سناء جميل عن الطفولة والفن

نجم الساعة

«رقابة قبلية».. كيف تساهم المنظومة الجديدة في التصدي لمخالفات البناء؟

منوعات

المنتجات النباتية القابلة للدهن «سيئة السمعة»

زلزال بقوة 6.7 درجة قرب الساحل الشمالي لتشيلي

موعد كلاسيكو الدورى الإسبانى بين ريال مدريد وبرشلونة

«المصرى» البورسعيدى يتعاقد مع على ماهر لقيادة فريق الكرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
سلام بنظام دفاع صاروخى!
لواء. محسن الفحام
تحديات وإنجازات
د. الهلالى الشربينى الهلالى
الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: حدائق الخالدين وتربية الولاء والانتماء للوطن
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «2»
المزيد

الثقافة

«الأطفال لا يدفنون موتاهم» أحدث إبداعات فريد عبد العظيم

«الحداثة ومابعد الحداثة في الفن والأدب والعلم» جديد زين عبد الهادي

«الشارقة الثقافية» تحتفي ببيروت قصيدة لكل العصور

أحمد القرملاوي ينتظر صدور «ورثة آل الشيخ» خلال أيام