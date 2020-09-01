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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الأطفال لا يدفنون موتاهم» أحدث إبداعات فريد عبد العظيم

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:31 ص
فريد عبد العظيم
فريد عبد العظيم
نضال ممدوح
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يعكف الروائي الشاب فريد عبد العظيم٬ على وضع اللمسات النهائية٬ لروايته "الأطفال لا يدفنون موتاهم". يقوم السرد في الرواية بتداخل صوتين٬ صوت الإبن وصوت الأب.

وخص "عبد العظيم" الــ"الدستور" بمجتزأ من الرواية:

"هل مكتوب علي أن أظل منقبض القلب إلى الأبد؟، في السابق لم أكن أخشى شيئا، ربما الزمن هو السبب. عرفت معنى الفقد منذ طفولتي، أب تركنا وبعد، نسينا وتناسيناه، أظن أنني لا أتذكر ملامحه، عندما أرسلوا ليستدعوني كي أودعه تأملته للمرة الأولى، لا أعلم لما تساقطت دموعي حينها، أكان الخوف من الموت هو السبب أم أنه الاشتياق، يومها عدت إلى المنزل وأنا أداري حمرة عيني، أول ما دخلت هرولت نحو سريري هربا من نظرات أمي المستفسرة، لففت جسدي بالملاءة وكأنها كفن، تقلبت حتى واجهت الحائط، حاولت بلا جدوى كتمان صوت نشيجي، ظللت لساعات على هذا الوضع، فتحت عيني فوجدها تراقبني في صمت.

سألتني: بيموت؟
فهززت رأسي وانفجرت بالبكاء، احتضنتني وسالت دموعها هي الأخرى.
همست: ايه اللي رجعك؟، أقعد معاه وراعيه.
رددت منفعلا: اللي عاش في خيره يهتم بيه.

قبل أن ترد تركت الغرفة، هبطت إلى الشارع بلا هدف، مشيت لساعات، انطلق صوت المؤذن فانتبهت، سرت كالمنوم حتى دخلت المسجد، صليت وبحت إلى الله بكل شيء، انتهت الصلاة بسرعة، انصرف المصلون وفرغ المسجد، تقدمت نحو القبلة وصليت ثانية، ركعت وسجدت لعشرات المرات، بكيت وضحكت، أفرغت كل ما بقلبي، لولا خادم المسجد لظللت أصلي حتى تدمى قدمي، لكزني فأفقت، ختمت صلاتي فنظر نحوي بغضب، زعق: الفجر ركعتين، صلاة ايه دي اللي عشرين ركعة؟!انت بتصلي على مزاجك.

طردني بالذوق بحجة إغلاق المسجد، غادرت بقلب سليم، شعرت ساعتها أن دموعي قد نفدت، عدت إلى البيت فوجدت أمي قد ودعت البكاء، سبحان الله كل شيء ينتهي فجأة مثلما بدء، تحدثنا بأريحية، استفسرت عن حالي في العمل الجديد وموعد استحقاقي الراتب، لمحت إلى رائحة التبغ التي صارت تلازم قمصاني، حضرت إفطارا وأكلنا بشهية، نمت ليوم كامل ولما استيقظت كنت قد نسيت أبي تماما، أو أقنعت نفسي بذلك.

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