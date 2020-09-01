التحفظ على 32 طن سلع غذائية فاسدة في الهرم

نجحت شرطة التموين بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، في ضبط المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية الفاسدة في منطقة الهرم.وتبين ضبط 32,225 طن «سكر حر، دقيق فاخر، أرز، 2040 عبوة سلع غذائية، زيت طعام مجهولة المصدر»، يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.