إطلالة «فرعونية» لـ سوسن بدر مستوحاة من فنان صعيدي (صور)

ظهرت الفنانة سوسن بدر، بإطلالة جديدة على متابعيها جسدت من خلالها المرأة في التاريخ المصري القديم، وجلسة تصويرها مستوحاة من لوحات الفنان التشكيلي الدكتور علاء أبوالحمد، المُعيد بكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، لتثير جلسة التصوير إعجاب الكثيرين ليتم تداول صورها على مختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي.جلسة التصوير التي خضعت لها الفنانة المصرية سوسن بدر، رتبت لها إحدى المجلات الأجنبية ذائعة الصيت والمهتمة بشئون المرأة والصحة والجمال، وبرع المصور في إظهار التشابه الكبير بين الفنانة المصرية وبين اللوحات المستوحاة من الرسوم القديمة على جدران المعابد الأثرية.يقول الدكتور علاء أبوالحمد، المُعيد بكلية الفنون الجميلة في الأقصر، إنه قام بتنفيذ عدد من اللوحات التي تم عرضها من خلال معرض فني حَمل اسم «عروس النيل»، والذي سعى من خلاله إلى تجسيد للمرأة المصرية في صورة عروس النيل، والتي يراها من منظوره رمزًا للإخلاص والتضحية وليس منطلق الفكر السائد عن عروس النيل والذي جعل منها قربانًا بشريًا.وأضاف أن تناول أيضًا خلال معرضه، الذي حمل اسم «حدائق اليارو»، تجسيدًا للمرأة في صورة الحُور في الفردوس، مصورًا إياها عازفة للناي، مطربة للناس، وذلك وفقًا لمنظور المصريين القدماء حول الفردوس، مشيرًا إلى أن اللوحات نجحت في جذب أنظار الكثيرين من المهتمين بالفن التشكيلي،وما زاد من حجم الانتباه إليها هو تجسيدها من جانب الفنانة سوسن بدر، صاحبة الملامح المصرية الأصيلة.وأشار إلى أن تداول صور جلسة التصوير جعل البعض يلقبون «بدر» بالهاربة من المتحف، نظرًا لحجم التشابه الكبير بينها وبين الرسومات التي تجسد المرأة على جدران المعابد الأثرية.وأكد أن الوصول إلى العالمية لا بد له أن ينطلق من التراث وصميم التاريخ، ولعل الصدق الذي اتسمت به لوحاته كان سببًا في وصولها لهذا الكّم الهائل من الصيت والشهرة.