محافظ مطروح: هدم وإعادة إنشاء عمارتين سكنيتين بالكيلو 7

قدم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، الشكر إلى البنك الأهلي المصري برئاسة هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارته، لجهود البنك ومشاركته المجتمعية الفاعلة في خدمة أهالي المحافظة.وأوضح شعيب، أنه تمت الموافقة على مساهمة البنك بالتعاون مع المحافظة في هدم وإعادة إنشاء عمارتين سكنيتين بمنطقة الكليو 7، بالإضافة إلى ترميم سلم لإحدى العمارات، حفاظا على استقرار سكانهما وتوفير حياة كريمة لهم، والحفاظ على سلامتهم والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة.وأكد محافظ مطروح، أن التنفيذ سيتم من خلال الشعبة الهندسية للمنطقة الغربية العسكرية، وسيتم صرف قيمة التبرع البالغ 18،295 مليون جنيه على دفعات.