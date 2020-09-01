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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

محمد بدر أصغر عميد لكلية الإعلام بميونخ الألمانية في «مصر معاك»

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:02 ص
محمد بدر
محمد بدر
وفاء علي
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استعرضت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال عددها العشرين من مجلة "مصر معاك" بروفايل حول الدكتور محمد بدر، وهو أحد المصريين ‏بالخارج الذين حققوا إنجازًا كبيرًا في المجال العلمي، حيث تم اختياره لتولى منصب عميد كلية الإعلام بمدينة ميونخ الألمانية.‏‎

وتتضمن البروفايل أبرز المعلومات حول الدكتور محمد بدر وهو كالتالي:

- تخرج من كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، ولكنه أدرك شغفه بالإعلام، ومن هنا بدأت رحلة الدكتور «محمد بدر»..

- تولى «بدر» منصب عميد كلية الإعلام بمدينة ميونخ الألمانية، وذلك عقب منافسة انتخابية مع 17 أستاذًا ألمانيًا، ليصبح أول مصري وأجنبي يتولى هذا المنصب.

- ولد «بدر» بمحافظة الإسكندرية، واستكمل رحلته العلمية، حتى حصل على درجة الماجستير من روما في الإعلام والعلاقات الدولية، ثم حصل على الدكتوراه مع مرتبة الشرف عام 2010 في الإعلام التجاري والعلاقات الدولية.

- نجح في إنشاء برامج الإعلام المشتركة بين جامعتي ويست مينستر في لندن ماكروميديا في ميونيخ.

- يرجع له الفضل في إثراء التعاون العلمي والثقافي في مجال الإعلام ومجالات أخرى بين الجامعتين العريقتين.

- فاز مؤخرًا بمنصب سيناتور بالمجلس الرئاسى لجامعة ماكروميديا للعلوم التطبيقية بمدينة ميونيخ الألمانية، ليصبح أول مصرى فى ألمانيا يحظى بهذا المنصب.

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