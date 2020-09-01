ضبط شركة إنتاج فني دون ترخيص في الدقي

تمكنت مباحث المصنفات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط شركة إنتاج فني غير مرخصة بمحافظة الجيزة.وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فني وتوزيع سينمائي، منتهية التراخيص، بمنطقة الدقي، ويقوم باستخدام أجهزة حاسب آلي محمل عليها برامج مونتاج مقلدة ومنسوخة، منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية، دون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات.وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الشركة المشار إليها، حيث تم التقابل مع سكرتيرة بالشركة، وبالتفتيش فى حضورها تم ضبط «جهاز حاسب آلى يعمل كوحدة مونتاج محملة عليها مصنفات فنية عبارة عن أغانى عربية مصورة وأفلام عربية وأفلام كرتون إنتاج مصرى وأفلام أجنبية، ومجموعة كبيرة من مقاطع فيديو وكذا أعمال الكاستينج».حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم المصنفات والتصدى الجرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف.