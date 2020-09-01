حماس والجهاد تؤكدان رفض لبنان استقبال اجتماع الفصائل الفلسطينية

ثنين، باعتذار الحكومة اللبنانية عن استقبال وفود الفصائل بسبب انشغال لبنان بالأوضاع الداخلية، في ضوء تداعيات انفجار مرفأ بيروت وجهود تشكيل حكومة جديدة.

أكدت حركتا حماس والجهاد الفلسطينيتان، اليوم الثلاثاء، رفض لبنان استقبال اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي كان مقررًا، الخميس المقبل، حسبما نقلت فضائية الحدث في خبر عاجل الآن.وكان من المقرر عقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في بيروت، الخميس المقبل، بحضور كافة الفصائل الفلسطينية دون استثناء.وكان من المقرر أن يفتتح الرئيس محمود عباس، الاجتماع بكلمة موجهة للمجتمعين في بيروت عبر الفيديو من رام الله، إلا أن اللجان التي تحضر للاجتماع تفاجأت، أمس الإ