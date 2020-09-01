تايلاند تسجل صفر إصابات محلية بكورونا

أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، أنها لم تسجل أي إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا على المستوى المحلي لليوم الحادي عشر على التوالي.وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية أنه تم تسجيل خمس إصابات وافدة من الخارج خلال الساعات الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 3 آلاف و417 حالة توفي منها 58.وأشارت إلى أن الحالات الجديدة لثلاث سيدات من الفلبين وصلوا يوم 25 من الشهر الماضي بانكوك، ومواطنين من فرنسا وصلوا يوم 29 من الشهر الماضي، وتم اكتشافهم في الحجر الصحي.وأضاف أنه تعافى 3274 حالة، بينما لا يزال هناك 85 شخصًا في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.