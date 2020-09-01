«القابضة للمياه»: تدعو المواطنين لتسجيل قراءات العدادات عبر «قراءتى»
الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:06 ص
محمد إبراهيمطباعة
دعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، المواطنين لتسجيل قراءة عداد المياه، فى الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر، من خلال تطبيق الهاتف المحمول «قراءتي».
وأشارت في بيان اليوم، إلى أن التطبيق يتيح للمواطن بإضافة صورة العداد مما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلى، والقضاء على مشكلة تراكم القراءات، والتأكد أن الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلي، وذلك بكل الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية.
وأوضحت أن التطبيق متاح مجانا لأنظمة الأندرويد من خلال الرابط التالي:
اضغط هنا
ولأنظمة IOS
اضغط هنا
وفي سياق متصل، كانت الشركة قد أعلنت عن إطلاق التشغيل التجريب للبوابة التجارية الإلكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، اضغط هنا لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين.
وأشارت في بيان اليوم، إلى أن التطبيق يتيح للمواطن بإضافة صورة العداد مما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلى، والقضاء على مشكلة تراكم القراءات، والتأكد أن الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلي، وذلك بكل الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية.
وأوضحت أن التطبيق متاح مجانا لأنظمة الأندرويد من خلال الرابط التالي:
اضغط هنا
ولأنظمة IOS
اضغط هنا
وفي سياق متصل، كانت الشركة قد أعلنت عن إطلاق التشغيل التجريب للبوابة التجارية الإلكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، اضغط هنا لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين.