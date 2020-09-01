وزيرة التجارة: دعم العراق على رأس أولويات القيادة السياسية

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أُطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة العراق الشقيقة في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة، مشيرةً إلى حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم لدولة العراق للمساهمة في مشروعات إعادة الإعمار وكذا جهود تنمية وتطوير قطاعي الصناعة والتجارة.وقالت إن القمة الرئاسية التي عقدت مؤخرًا بالعاصمة الأردنية عمان تمثل محور ارتكاز لتفعيل التعاون العربي المشترك وتحقيق آمال وطموحات الشعوب العربية.جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها الوزيرة مع الدكتور أحمد نايف الدليمي، سفير العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية والوفد المرافق له، حضر اللقاء طارق شلبي، مساعد الوزيرة لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات والعلاقات الدولية، والدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجارى.وقالت الوزيرة، إن اللقاء تناول أهمية ترجمة العلاقات التاريخية التي تربط مصر والعراق لمشروعات تعاون اقتصادي ملموسة تصب فى مصلحة الشعبين الشقيقين، وتسهم في تعزيز معدلات نمو الاقتصادين المصري والعراقي على حد سواء، خاصة في ظل الإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة للتعاون الاقتصادي، والتي ستعقد خلال الفترة القريبة المقبلة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، الأمر الذي يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.وأشارت جامع، إلى حرص الحكومة على مشاركة الشركات المصرية بمشروعات البنية الأساسية بالعراق، وذلك في إطار جهود الحكومة العراقية لإعادة إعمار المحافظات المتضررة من جراء الأعمال الإرهابية، مشيرةً إلى أن هناك فرصًا متميزة أمام صادرات مواد البناء المصرية للنفاذ للسوق العراقية خلال المرحلة الحالية.ولفتت جامع، إلى حرص الوزارة على مساندة الاقتصاد العراقي خاصة فيما يتعلق بنقل الخبرات الصناعية والتجارية وتقديم الدعم الفني والبرامج التدريبية للكوادر البشرية العراقية، مشيرةً إلى أنه سيتم خلال المرحلة الحالية التنسيق مع وزارة الصناعة العراقية لدراسة التوجهات الصناعية العراقية واحتياجات السوق لإنشاء مشروعات تعاون مشتركة والاستفادة من الموارد العراقية خاصة فيما يتعلق بالصناعات التحويلية.وأشارت الوزيرة، إلى إمكانية نقل الخبرات المصرية في مجال إنشاء وإدارة التجمعات الصناعية لدولة العراق الشقيقة وبما يسهم فى توفير بنية صناعية جاذبة للمستثمرين وتوفير فرص عمل أمام الشباب العراقي، مؤكدةً في هذا الإطار إلى أن هناك رغبة وطنية لرجال الأعمال المصريين للتواجد في السوق العراقية والمشاركة في مشروعات إعادة الإعمارمن جانبه أكد الدكتور أحمد نايف الدليمي، سفير العراق بالقاهرة، حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والعراق، وذلك في إطار جهود الحكومة لإعادة بناء العراق، معربًا عن تطلع العراق للاستعانة بالشركات والخبرات والأيدي العاملة المصرية للمشاركة بمشروعات إعادة الإعمار.وأشار الدليمي، إلى أهمية تفعيل الطريق البري بين مصر والعراق للمساهمة فى تنشيط حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، وكذا تعظيم الاستفادة من السوق الاستهلاكية الضخمى للعراق والتي تتجاوز 40 مليون مستهلك.