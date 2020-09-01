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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء امتحان الأحياء والاستاتيكا والفلسفة بالدور الثاني من الثانوية

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:00 ص
امتحان
امتحان
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بدأ طلاب الثانوية العامة شعبة العلوم امتحان الدور الثاني في مادة الأحياء، وطلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، وطلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق، اليوم.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة التاريخ (ورقة أولى)، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا شعبة العلوم الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء).

ويؤدي طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة).

من جانبه أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

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