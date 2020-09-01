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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إجراءات الحصول على تمويل شراء سيارة من بنك ناصر

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:46 م
شراء سيارة من بنك
شراء سيارة من بنك ناصر
ولاء جمال
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تقدم وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في بنك ناصر الاجتماعي، تمويل شراء سيارة ملاكي أو سيارة للمعاقين، وترصد "الدستور" إجراءات وشروط الحصول على التمويل، وهى:-

- أن يكون الحد الأدنى لسداد القسط سنتين والحد الأقصى 7.5 سنة.

- نسبة العائد فى حالة وجود ضامن حكومى (11)%، أما فى حالة عدم وجود ضامن حكومى يكون العائد (11.7)%، والحد الأدنى لمقدم السيارة (25)%، ويوجد مصاريف إدارية (1)​% يتم سدادها نقدًا.

وأعلنت أن الفئة المستحقة، هي الأسرة، وشروط التمويل سداد (25)% من عرض السعر كمقدم للسيارة. ​

المستندات المطلوبة:

- الرقم التأميني لطالب التمويل (للعملاء الجدد لفتح الحساب).

- صورة بطاقة الرقم القومي السارية لطالب التمويل.

- إيصال مرافق حديث أو كتاب من جهة العمل يفيد العنوان الحالي لطالب التمويل من واقع ملف الخدمة.

- بيان مفردات الدخل (مرتب معاش) لطالب التمويل.

- عرض سعر للسيارة (جميع الشركات المنتجة والوكلاء والموزعين دون قصر التعامل على موردين معينين) لم يمضي على موديلها أكثر من سنتين بخلاف سنة الصنع، ولم يسبق ترخيصها (مع عدم التقيد بسنة الصنع لذوى الاحتياجات الخاصة).

وقالت إن مدة التمويل، 90 شهرا للسيارات الملاكي، و60 شهرا لسيارات المعاقين.

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