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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

927.5 مليون جنيه استثمارات الري بجنوب سيناء

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:42 م
وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والري
وائل القمحاوى
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استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وذلك فى ضوء التعاون المشترك بالمشروعات المتعلقة بالموارد المائية بمحافظة سيناء.

وخلال اللقاء تمت مناقشة أعمال الحماية من أخطار السيول الجاري تنفيذها بمحافظة جنوب سيناء بقيمة إجمالية 927.5 مليون جنيه، وكذلك أعمال الحماية المقترح تنفيذها ضمن المرحلة الثالثة للحماية من أخطار السيول بقيمة تقديرية مليار جنيه.

تجدر الإشارة إلى أنه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة تضم ممثلي الجهات من (محافظة جنوب سيناء– قطاع المياه الجوفية– معهد بحوث الموارد المائية– الهيئة الهندسية للقوات المسلحة)، لوضع الحلول الفنية لعبور مياه سيل وادي بعبع عبر طريق النفق- شرم الشيخ الجديد دون أضرار.

وتمت مناقشة إمكانيات المياه الجوفية بالخزان الجوفي بمنطقة سهل القاع ومدي إمكانية التوسع في الاستثمار الزراعي من عدمه، وذلك في ضوء نتائج دراسة تحديد الإمكانيات والسحب الآمن للخزانات الجوفية بمصر، والتي قام القطاع بتنفيذها بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة القاهرة، وأكد الدكتور عبدالعاطي، علي ضرورة التحول لطرق الري الحديثة للزراعات القائمة بالمنطقة، وذلك في إطار الخطة القومية للدولة للتحول من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديثة والحفاظ على المخزون الجوفي بالمنطقة.

وأوضح السيد المهندس سيد سركيس، رئيس قطاع المياه الجوفية، أن قيمة أعمال الحماية من أخطار السيول المنفذة بمحافظة جنوب سيناء حوالي 626 مليون جنيه تشمل 329 منشأ صناعيا ما بين (سدود– بحيرات صناعية– حواجز توجيه وإعاقة– قناة صناعية– معابر أيرلندية– بحيرات جبلية).

ووجه الدكتور عبدالعاطي، بضرورة استمرار بذل المزيد من الجهد لنهو أعمال المرحلة الثانية للحماية من أخطار السيول طبقًا للشروط والمواصفات قبل موسم السيول القادم، مع أخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأثني اللواء خالد فودة، علي الجهد المبذول من قبل أجهزة وزارة الموارد المائية والري بالمحافظة في تنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول، ودورها في حماية المنشآت الحيوية بالمحافظة وشحن الخزان الجوفي، وكذلك المساهمة في كافة الأنشطة لتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

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