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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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حوادث
القبض على رجل الأعمال صلاح دياب
الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:54 ص
صلاح دياب
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ألقي القبض على رجل الأعمال صلاح دياب، صباح اليوم الثلاثاء، للتحقيق معه في اتهامه بقضايا مالية، وفق ما أفادت مصادر أمنية.
الكلمات المفتاحية
صلاح دياب
القبض على صلاح دياب
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