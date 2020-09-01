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الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا في روسيا تتجاوز المليون

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:48 ص
كورونا في روسيا
كورونا في روسيا
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سجلت روسيا 4 آلاف و729 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينهم 641 إصابة في العاصمة موسكو، ليتجاوز العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن المليون إصابة.

وأفاد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في البلاد اليوم الثلاثاء - بأنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت روسيا 4729 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 83 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليما إلى مليون و48 إصابة.

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 641 ثم منطقة بطرسبورج بعدد 185 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وتابع المقر في بيانه "غادر 6318 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 815 ألفا و705 أشخاص".

وأشار المقر إلى تسجيل 123 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 17 ألفا و299 شخصا.

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