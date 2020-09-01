إزالة 29 حالة تعد على أملاك الدولة بدمياط (صور)

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنه تم شن حملة مكبرة، برئاسة اللواء خالد إبراهيم مدير أمن دمياط، وبحضور اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد كمال مساعد مدير الأمن للشؤون المالية، والعميد عمر الفداوى مأمور قسم شرطة رأس البر، والرائد كريم الشهاوى رئيس مباحث قسم شرطة رأس البر، ومفتشى المباحث وغطاء أمنى من قيادات مديرية الأمن.وأضافت أن الحملة أسفرت عن إزالة ٢٩ حالة تعدِ على أملاك الدولة، وتلقى ١٦ طلب تصالح فى بعض مخالفات البناء الواقعة بنطاق مركز ومدينة دمياط تتبع هيئة الأوقاف بمساحة ٢١٠١ م٢.وتضمنت الإزالات ٦ حالات تعدِ على أملاك الدولة تابعة لولاية الوحدة المحلية والموارد المائية والرى بمركز ومدينة فارسكور، على مساحة ٥٥٨ م٢ بالإضافة إلى ١٨ حالة بمركز ومدينة الزرقا تابعة لولاية الموارد المائية والرى "جسور النيل" بمساحة ٦٣٠ م٢، وأخيرًا إزالة ٥ حالات تعدِ على أملاك الدولة تابعة لولاية الوحدة المحلية بمدينة رأس البر على مساحة ٧٣٥ م٢.