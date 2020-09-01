تجمع جديد لأبطال «بـ 100 وش»

نجحت الإعلامية منى الشاذلي في إقناع جميع أبطال مسلسل «بـ 100 وش» من بطولة آسر ياسين ونيللي كريم، في التواجد في حلقة ضخمة من الموسم الجديد من برنامجها الجديد «معكم منى الشاذلي» خلال الأسابيع المقبلة.وروّجت «الشاذلي» للحلقة بطريقة مبتكرة من خلال «فيديو كونفرنس» لأبطال المسلسل يخططون لعملية جديدة وفي النهاية أعلنوا سرقة منى الشاذلي مذيلين الحلقة بـ«قريبا».مسلسل «بـ100 وش» من بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدي، إسلام إبراهيم، شريف الدسوقي، حنان يوسف، سلوى محمد علي، زينب غريب، دنيا ماهر، محمد عبد العظيم، سارة التونسي، ولؤى عمران وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، ومن إخراج كاملة أبو ذكرى.