قبل عرض الجزء الثاني.. ماجدة زكي تنهي «قوت القلوب» الخميس

أوشكت الفنانة الكبيرة ماجدة زكي على الانتهاء تماما من تصوير آخر مشاهد النصف الثاني من مسلسلها الجديد «قوت القلوب» حيث يتبقى لها 5 مشاهد تنتهي منهم مع صباح بعد غد الخميس.وتبدأ شبكة تليفزيون الحياة عرض النصف الثاني من المسلسل بداية من السبت القادم، بعد أن عرضت حلقات النثف الأول من المسلسل بصورة مجمعة بداية من الأسبوع الماضي تمهيدا لعرض المسلسل السبت القادم.مسلسل «قوت القلوب» بطولة ماجدة زكي، خالد زكي، رانيا فريد شوقي، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، كارولين عزمي، هايدي رفعت، نورهان، فراس سعيد، نرمين ماهر، ديانا هاشم، وأحمد حلاوة وهو من تأليف محمد الحناوي وإخراج مجدي أبوعميرة، وإنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي.