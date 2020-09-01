مصرع فتاة بطلق ناري في مشاجرة بدمياط

لقيت فتاة تدعى أسماء زاهرالسيدعبدالمنعم، من قرية أولاد حمام التابعة لمركز دمياط، مصرعها إثر إصابتها بطلق ناري في مدينة عزبة البرج، خلال مشاجرة نشبت بين بعض الشباب وتطورت المشاجرة الي إطلاق أعيرة نارية.نقلت الفتاة لمستشفى دمياط التخصصي حيث لفظت أنفاسها الأخيرة، وضبطت مباحث مركز شرطة دمياط المتهم بقتلها تمهيدا لعرضه على النيابة العامة للتحقيق معه وتحرير محضر شرطي بالواقعة.