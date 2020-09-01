بدء صرف مقرارات تموين سبتمبر.. و7 سلع جديدة

تبدأ شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، ضمن مقررات شهر سبتمبر، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وكشف الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، عن استجابة التموين إلى مطالب بدالي تموين الأقصر وإمبابة بإضافة 7 سلع جديدة على البطاقات التموينية.وتستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لصرف المقررات السلعية عن شهر سبتمبر لـ٦٤ مليون فرد من خلال ٣٠ ألف بقال تمويني وأكثر من ٤ آلاف منفذ لجمعيتي، بخلاف ١٣٥٠ فرعًا للمجمعات الاستهلاكية.وحصلت "الدستور" على قائمة السلع الجديدة المضافة إلى السلع، وجاءت السلع الجديدة كالآتي:- علبة كبريت درج 120 عودا بسعر واحد جنيه.- كيس ملح طعام 300 جرام بسعر واحد جنيه.- بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما بسعر 2 جنيه.- ظرف طحينة بيضاء 28 جراما بسعر 2 جنيه.- كيس سائل غسيل أواني 80 جراما بسعر 2 جنيه.- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 3 جنيهات.- كيس كابتشينو أنواع 18 جراما بسعر 3 جنيهات.