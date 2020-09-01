إصابات كورونا تقارب الـ 319 ألفا في فرنسا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 318 ألفا و986 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في فرنسا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 30 ألفا و.640وتعافى 86 ألفا و790 شخصا حتى الآن.ومر نحو 31 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في فرنسا.