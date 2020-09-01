«أبل» تستعد لصنع 75 مليون «آيفون» من الجيل الخامس

طلبت شركة "أبل" من الموردين صنع 75 مليون جهاز آيفون من الجيل الخامس على الأقل في وقت لاحق من هذا العام، إلى جانب تطوير طرازات للساعات الذكية الجديدة وأيباد إير الجديد وصنع هومبود أصغر.ذكرت وكالة بلومبرغ، نقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر، إن الشركة تتوقع أن تصل شحنات الجيل الجديد من أجهزة آيفون إلى 80 مليون وحدة في عام 2020.تستعد أبل أيضًا لإطلاق أيباد إير جديد بشاشة تشبه شاشة أيباد برو، وإصدارين جديدين لساعات أبل الذكية وأول سماعات فوق الأذن على غرار التي لدى علامة بيتس التجارية.ورغم أن الجائحة أضرت بالاقتصاد العالمي بشكل كبير إلا أن أبل تشهد طلبا قويا لأجهزة آيفون وأيباد وماك من الأشخاص الذين يعملون ويدرسون عن بُعد. كما حطمت عائدات أجهزة آيفون توقعات وول ستريت في الربع الأخير. وأكثر من نصف مبيعات أبل هي مبيعات الهواتف وحتى أن الرقم يصل إلى 60 في المئة أيام العطلة.وارتفعت أسهم شركة أبل بنسبة 76٪ هذا العام، مما يجعلها أول شركة أمريكية تتجاوز قيمتها السوقية 2 تريليون دولار.