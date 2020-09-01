إصابات كورونا تصل إلى 42177 في سويسرا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 42177 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت زيورخ، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في سويسرا جراء الفيروس وصل إلى 2006 حالات. وتعافى 36100 شخص من المصابين حتى الآن.ومر نحو 27 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا.