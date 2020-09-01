إصابات كورونا تصل إلى 269 ألفا و214 في إيطاليا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 269 ألفا 214 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس بلغ 35483 حالة. وتعافى 208 آلاف 536 شخصا من المصابين حتى الآن.ومر نحو 30 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إيطاليا.