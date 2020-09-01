رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 01 سبتمبر 2020 الموافق 13 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

ثروة مؤسس «زووم» تقفز لـ4.2 مليار دولار

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:03 ص
إريك يوان
إريك يوان
وكالات
طباعة
ارتفعت ثروة مؤسس شركة "زوم لاتصالات الفيديو" إريك يوان أمس الاثنين بواقع 4.2 مليار دولار لساعات قليلة ثم عادت وانخفضت، وجاء ذلك وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج".

وأوضحت الوكالة أن ثروة رجل الأعمال صعدت أمس مع ارتفاع سعر سهم شركة "زوم لاتصالات الفيديو" في البورصة، حيث ارتفع لعدة ساعات بنسبة 26% إلى 410 دولارات.

ووفقا لتقديرات "بلومبرج" لو أن سعر السهم حافظ على المستوى الذي حققه لكانت ثروة إريك يوان قد بلغت 20 مليار دولار.

وجاء ارتفاع سهم "زوم لاتصالات الفيديو" بعد صدور تقارير إيجابية عن أداء الشركة.

موضوعات متعلقة

حبس فتاة اتهمت 3 شباب باغتصابها فى القطامية

«أنا عضو أمم متحدة».. سيدة تعتدى على ضابط داخل إحدى المحاكم (فيديو)

النيابة: إخلاء سبيل المتهمة بالاعتداء على ضابط شرطة مراعاة لظروفها النفسية

مصادر: «سيدة المحكمة» تجاوزت بحق وكيل نيابة قبل «مشاجرة الضابط»

الصور

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

image description

مؤتمر وزير التعليم العالي

image description

أليو بادجي يتقدم للأهلي أمام المصري

image description

الأهلي والمصري: الأحمر يواصل صدارته للدوري

image description

صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص

الأكثر قراءة

حبس ابنة نهى العمروسي و«الجنزوري» في «جريمة الفيرمونت»

وزير العدل يتخذ قرارًا إداريًا تجاه عضو النيابة المعتدية على ضابط الشرطة

بعد منعه من دخول الإسماعيلى.. حسنى عبدربه يتعرض لأزمة صحية

مصادر: «سيدة المحكمة» تجاوزت بحق وكيل نيابة قبل «مشاجرة الضابط»

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«خليكِ جنبي يا تحية».. زوجة عبد الناصر تروي اللحظات الأخيرة في حياته

«استغل صداقته لشيريهان والفيشاوي ولم يحمل همومًا».. اعترافات محمود الجندي

لماذا غضب نجيب محفوظ بعد مشاهدته «نور العيون»؟

«تربت بعيدًا عن أهلها.. وخشيت صفع أحمد زكي»: اعترافات سناء جميل عن الطفولة والفن

نجم الساعة

«رقابة قبلية».. كيف تساهم المنظومة الجديدة في التصدي لمخالفات البناء؟

منوعات

المنتجات النباتية القابلة للدهن «سيئة السمعة»

زلزال بقوة 6.7 درجة قرب الساحل الشمالي لتشيلي

موعد كلاسيكو الدورى الإسبانى بين ريال مدريد وبرشلونة

«المصرى» البورسعيدى يتعاقد مع على ماهر لقيادة فريق الكرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
سلام بنظام دفاع صاروخى!
لواء. محسن الفحام
تحديات وإنجازات
د. الهلالى الشربينى الهلالى
الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: حدائق الخالدين وتربية الولاء والانتماء للوطن
عمرو خالد
لماذا كتب الله على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الانتقام؟ «2»
المزيد

الثقافة

مؤمن سمير يكشف عن أحدث إبداعاته الشعرية بكراستين شعريتين

ندوة «رسائل الأحياء إلى الأموات» بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

الكاتبة التونسية حياة الرايس ضيفة برنامج «اقرأ معانا»

غدًا.. عرض «مفتاح شهرة» على المسرح الصغير بالأوبرا