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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2088 إصابة جديدة و48 وفاة بكورونا في أوكرانيا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:01 ص
كورونا
كورونا
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سجلت أوكرانيا 2088 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد إلى 123 ألفا و303 إصابات.

وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا - وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الثلاثاء - بأن البلاد سجلت 48 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 2605 أشخاص.

وأضافت البيانات أن هناك 688 حالة تماثلت للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 57 ألفا و802 حالة.

وشهدت منطقة خاركيف أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الماضي إذ سجلت 262 إصابة يليها منطقة أوديسا بـ211 ثم لفيف بـ 193 ومنطقة ترنوبل بـ180 ثم العاصمة كييف بـ176 وإيفانو فرانكيفسك بـ169.

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